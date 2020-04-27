Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал скандальное заявление

Так, террорист заявил, что вышиванка не является национальной одеждой Украины и присвоил ее России.

Свои бредовые рассуждения террорист озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1.

"Вот скажите, как можно поддерживать вышиванками рейтинг, которые, тем более, такие же российские, белорусские, как украинские. Вот у нас мост Керченский, а у них вышиваночка!" — едко высказался Прилепин.

На его фразу ведущий программы возразил, что в России носят не вышиванки, а косоворотки, однако пособник оккупантов ответил ему, что все славянские народы имеют одинаковые узоры.

"Все это общее на самом деле. Славянское, русское, общее, поэтому все это — кривляние какое-то", — раздраженно заявил он, вероятно, исчерпав все свои "аргументы".

Также ранее сообщалось, что Прилепин заявил, что Россия не даст Польше забрать западные области Украины, поскольку намерена сберечь целостность страны для "большого совместного будущего"

Говоря о возможных территориальных претензиях Польши к Украине, Прилепин отметил, что сейчас она не может претендовать на раздел страны из-за сдерживающего фактора США, но мечтает осуществить свой план в будущем.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.