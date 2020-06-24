Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", поделился планами боевиков на Украину

По его словам, главной целью террористов "Л/ДНР" является свержение действующей украинской власти.

Такое заявление он сделал 2018 года в интервью Сноб.ру.

"Думаю, если опросить бойцов, то ответ будет примерно один: надо снести власть в Киеве. Дальше всё равно: сделать свою Украину, нормальную, или присоединиться к России", - заявил он.

По его словам, рассматриваются оба варианта, однако сценарий с Россией является якобы "более надежным" для будущего Донбасса. Террорист озвучил также, что боевики ждут приказа "свыше", а он в свою очередь желает присоединения оккупированных территорий к России.

"Минимальный вариант: возврат полных территорий Донецкой и Луганской областей к России. Но так делать тоже не велят пока. Но мы надеемся", - добавил Прилепин, не раскрывая имен тех, кто отдает приказы боевикам на территории оккупированного Донбасса.

Также ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин сделал резкий выпад в сторону Украины. В частности, Прилепин выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это обернется для страны катастрофой.

Помимо этого, Прилепин отметил, что у соратников "ДНР" в настоящее время есть механизмы влияния на Украину, так как государство не может отказаться от временно оккупированных областей.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.