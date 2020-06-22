Російський письменник Захар Прилепін, який воював на стороні терористів "ДНР", зробив зухвалу заяву

Так він заявив, що тимчасово окуповані території Донбасу готові возз'єднатися з Україною у випадку її приєднання до себе.

Самовпевнену пропагандистську мова Захар Прилепін озвучив в ефірі радіостанції ЭхоМосквы.

Крім того, він дозволив собі висунути ультиматум Києву про те, що бандформування погодяться лише на свої умови без будь-яких альтернатив.

За його нахабним твердженням, Україна повинна переглянути своє ставлення до російської мови, яка зараз є в Донецьку і Луганську.

"Знаєте, як це на Донбасі називається: "Ми готові приєднати Україну до Донбасу". На цих умовах можливе возз'єднання. Той порядок речей, та влада, та ідеологія, те ставлення до російської мови, яке зараз є в Донецьку і Луганську, — якщо Україна готова з цим погодитися, то вони готові воз'єднуватися. Але на своїх, а не на київських підставах та умовах, вони повинні переглянути свої погляди", — цинічно висловився окупант, додавши.

Також раніше повідомлялося, що письменник Захар Прилепін зробив різкий випад у бік України. Зокрема, Прилепін висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це обернеться для країни катастрофою.

Крім цього, Прилепін зазначив, що у соратників "ДНР" в даний час є механізми впливу на Україну, так як держава не може відмовитися від тимчасово окупованих областей.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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