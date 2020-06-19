Російський письменник, екс-терорист "ДНР" Захар Прилепін зробив несподівану заяву про майбутнє РФ

Терорист не виключив, що Росію може спіткати доля окупованого нею ж Донбасу.

Такий прогноз він озвучив, розмірковуючи про те, хто прийде до влади в країні-агресора після її нинішнього президента Володимира Путіна. Своєю думкою Прилепін поділився 2018 року в інтерв'ю для інтернет-газети "Ваші новини", передає Обозреватель.

"Хто буде наступним президентом Росії? Я думаю, що існує три-чотири кандидати. Різні білякремлівські фінансові угруповання зараз влаштовують оглядини. Тому - яке угрупування виявиться більш впливовим, більш переконливим. А може статися щось несподіване. Ми думаємо, що все в світі вирішується, але я нещодавно був свідком такої ситуації — ситуація з Донбасом", — сказав письменник-терорист.

Він зазначив, що окупація частини сходу України і дії, які підтримують її терористів нібито змінили геополітичну картину світу і призвели до непоправних наслідків.

Прилепін глибоко переконаний, що все це може повторитися і в його рідній країні, можуть відбутися санкції та битва.

"Тепер у нас війна та битва, санкції, бурі літають, хаос, земні тріщини, а це все просто з людей створюється. В Росії теж таке можливо, адже може статися щось несподіване", — резюмував він.

Також раніше повідомлялося, що письменник Захар Прилепін зробив різкий випад у бік України. Зокрема, Прилепін висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це обернеться для країни катастрофою.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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