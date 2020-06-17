Російський письменник, колишній командир терористів на Донбасі Захар Прилепін зробив скандальну заяву про Європу

Так, він заявив 2019 року, що російські міста і окупований український Донецьк "категорично чистіше і світліше" столиці і найбільшого міста Італії Риму, передає Обозреватель.

"Я дуже люблю і Рим і Париж. Але, дорогі друзі, Москва (Пітер, Нижній і Південно-Сахалінськ, де я нещодавно був, і навіть Донецьк) - категорично чистіше та краще, ніж Європа світліше, автопарк у нас в двадцять разів багатшими, люди одягнені в рази краще і такої кількості жебраків і фріків навіть поруч немає", - написав терорист.

Дійшло навіть до того, що скандальний письменник поставив під сумнів краще життя в Європі, зазначивши, нібито люди, які про це говорять просто дурні або брехуни.

"Всякий російський "ліберал", який хоче зробити у нас "як в Європі", або: а) не був в Європі; б) бреше і вередує; в) просто дурень", - додав письменник.

Також раніше повідомлялося, що письменник Захар Прилепін зробив різкий випад у бік України.

Зокрема, Прилепін висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це обернеться для країни катастрофою.

Крім цього, Прилепін зазначив, що у соратників "ДНР" в даний час є механізми впливу на Україну, так як держава не може відмовитися від тимчасово окупованих областей.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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