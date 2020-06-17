Российский писатель, бывший командир террористов на Донбассе Захар Прилепин сделал скандальное заявление о Европе

Так, он заявил 2019 года, что российские города и оккупированный украинский Донецк "категорически чище и светлее" столицы и крупнейшего города Италии Рима, передает Обозреватель.

"Я очень люблю и Рим, и Париж. Но, дорогие друзья, Москва (Питер, Нижний и Южно-Сахалинск, где я был недавно, и даже Донецк) - категорически чище, лучше, чем Европа - светлее, автопарк у нас в двадцать раз богаче, люди одеты в разы лучше и такого количества нищих и фриков даже рядом нет", - написал террорист.

Дошло даже к тому, что скандальный писатель поставил под сомнение лучшую жизнь в Европе, отметив, якобы люди, которые об этом говорят просто дураки или лгуны.

"Всякий российский "либерал", который хочет сделать у нас "как в Европе", либо: а) не был в Европе; б) врет и вредничает; в) просто дурак", - добавил писатель.

Также ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин сделал резкий выпад в сторону Украины.

В частности, Прилепин выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это обернется для страны катастрофой.

Помимо этого, Прилепин отметил, что у соратников "ДНР" в настоящее время есть механизмы влияния на Украину, так как государство не может отказаться от временно оккупированных областей.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.