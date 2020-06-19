Российский писатель, экс-террорист "ДНР" Захар Прилепин сделал неожиданное заявление о будущем РФ
Террорист не исключил, что Россию может постигнуть судьба оккупированного ею же Донбасса.
Такой прогноз он озвучил, рассуждая о том, кто придет к власти в стране-агрессоре после ее нынешнего президента Владимира Путина. Своим мнением Прилепин поделился 2018 года в интервью для интернет-газеты "Ваши новости", передает Обозреватель.
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"Кто будет следующим президентом России? Я думаю, что существует три-четыре кандидата. Различные околокремлевские финансовые группировки сейчас устраивают смотрины. Поэтому — какая группировка окажется более влиятельной, более убедительной. А может случиться что-нибудь неожиданное. Мы-то думаем, что все в мире решается, но я-то был недавно свидетелем такой ситуации — ситуация с Донбассом", — сказал писатель-террорист.
Он отметил, что оккупация части востока Украины и действия поддерживающих ее террористов якобы изменили геополитическую картину мира и привели к непоправимым последствиям.
Прилепин глубоко убежден, что все это может повториться и в его родной стране, может случиться сражение и санкции.
"И теперь на Донбассе война и сражение, санкции, бури летают, хаос, земные трещины, а это все просто из людей создается. В России тоже такое возможно, ведь может случиться что-нибудь неожиданное", — резюмировал он.
Также ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин сделал резкий выпад в сторону Украины. В частности, Прилепин выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это обернется для страны катастрофой.
Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.