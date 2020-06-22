Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал наглое заявление

Так он заявил, что временно оккупированные территории Донбасса готовы воссоединиться с Украиной лишь в случае ее присоединения к себе.

Самоуверенную пропагандистскую речь Захар Прилепин озвучил в эфире радиостанции ЭхоМосквы.

Кроме того, он позволил себе выдвинуть Киеву ультиматум о том, что бандформирования согласятся только на свои условия без каких-либо альтернатив.

По его наглому утверждению, Украина должна пересмотреть свое отношение к русскому языку, которое сейчас есть в Донецке и Луганске.

"Знаете, как это на Донбассе называется: "Мы готовы присоединить Украину к Донбассу". На этих условиях возможно воссоединение. Тот порядок вещей, та власть, та идеология, то отношение к русскому языку, которое сейчас есть в Донецке и Луганске, — если Украина готова с этим согласиться, то они готовы воссоединяться. Но на своих, а не на киевских основаниях и условиях, они должны пересмотреть свои взгляды", — цинично высказался оккупант.

Также ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин сделал резкий выпад в сторону Украины. В частности, Прилепин выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это обернется для страны катастрофой.

Помимо этого, Прилепин отметил, что у соратников "ДНР" в настоящее время есть механизмы влияния на Украину, так как государство не может отказаться от временно оккупированных областей.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.