Российский писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне террористов "ДНР", сделал циничное заявление

Он с наглостью заявил, что Россия должна навязать Западу свои условия завершения войны на Донбассе.

Самоуверенное и даже несколько угрожающее высказывание оккупант озвучил 2018 года в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале", передает Обозреватель.

"Мы должны дать понять Европе, что она — первая, кто заинтересован в мире в Украине, на Донбассе. Но только не в том мире, который Украина предлагает путем всеобщей зачистки и создания фильтрационных лагерей, а в нормальном таком мире на условиях наших - "ДНР"", — сказал пособник террористов "ДНР".

Ко всему прочему, он нагло заявил, что в усугублении вооруженного конфликта на Донбассе заинтересована не Россия, которая и развязала войну в регионе, а США.

Европа же, в понимании Прилепина, осуждает агрессию против Украины лишь из-за того, что не хочет ее нового витка в преддверии Чемпионата мира по футболу.

"Европа дает понять Украине: "Ребята, если вы будете слушаться вашингтонского обкома, мы можем что-то такое рассказать про вас, что вам совсем не понравится. И у вас начнется новый Майдан. Я думаю, что это такой сигнальчик, колокольчик, дзынь-дзынь-дзынь", — озвучил Прилепин бессмысленный пугающий фейк.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.