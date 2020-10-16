Росія запустила в соцмережах кампанію з дезінформації проти вакцини від китайського вірусу

Зокрема, Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca активно розробляють вакцину від вірусу, але російські ЗМІ і боти роблять все для того, щоб дискредитувати розробку.



Про це пише видання Daily Mail.

Під час чорної піар-кампанії проти потенційної британської вакцини росіяни використовують картинки, меми та відеокліпи, де стверджується, що вона буде небезпечною для людей. Дійшло до того, що фейки почали показувати на центральних каналах Росії, щоб налякати більшу кількість людей.

Найбільш поширеним фейком є твердження, що один укол перетворить людей на мавп. Крім того, в мережі поширюють картинку на якій прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зображений у вигляді снігової людини. При цьому він тримає в руках червону папку з назвою фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Також популярною картинкою є знімок мавпи зі шприцом в руці, на якому написано слово: "деградація".

Журналісти зазначили, що таким чином Росія хоче завдати піар-удару по британській вакцині, щоб країни закуповували російську вакцину Sputnik V. до якості якої Захід досі має багато питань.

Нагадаємо, ізраїльський інфекціоніст про російську "вакцину" від китайського вірусу.

Як повідомляє Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

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