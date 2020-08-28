Незважаючи на те, що дочка російського президента Володимира Путіна на собі випробувала вітчизняну вакцину від китайського вірусу, громадяни РФ не поспішають наслідувати її приклад

Виявилося, що 53,8% росіян не довіряють вакцині від вірусу, розробленій у РФ, і не готові нею скористатися, щоб уберегтися від китайської зарази.

Такі дані опитування, яке було проведено "Левада-центром" спільно з "Відкритими медіа", передає Politeka.net.

При цьому, безкоштовно і добровільно зробити щеплення не проти 38,2% опитаних, ще 5,7% респондентів не змогли відповісти, а 2,4% заявили, що проти будь-якої вакцинації.

Найбільше "відмовників" у віковій групі від 18 до 24 років. 62% молодих людей не готові зробити щеплення. Найбільше готові вакцинуватися росіяни у віці 55+. Таких набралося 46% від числа опитаних.

"Люди кажуть, що рано, вакцина не готова, не випробувана, кажуть, що краще на бюджетниках випробувати, на військових, ще на комусь. Тобто основні переживання через швидкість винаходу", – заявив журналістам заступник директора "Левада-центру" Денис Волков.

Такий "патріотизм" вже став предметом насмішок у соцмережах. Так, в Twitter результатами опитування поділилися в блозі "Вуса Пєскова", прокоментувавши результати:

"Престиж вітчизняної медицини такий, що коронавірусу росіяни не бояться, а вітчизняної вакцини від нього бояться".

У свою чергу користувачі теж не стали мовчати.

"Значить, дурнів стало менше!", "а після російського щеплення ще менше буде", "тому вибрали білорусів", "але як не крути у вакцини рейтинг вище, ніж у Путіна", " Вакцина від короновірусу - це не медицина. Це політика. А її не можна не боятися", "якщо навіть лікарі відверто кажуть: не рекомендую", "а 47% баранів, стало бути, згодні?" , – пишуть під публікацією.

Раніше Володимир Путін повідомив, що домовився з лідером Білорусі Олександром Лукашенком включити республіку в список учасників фінального етапу додаткового тестування російської вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, у мережі розкрили склад російської "чудо-вакцини" від вірусу.

Як повідомляла Politeka, Путін розсмішив створенням вакцини проти китайського вірусу.

Також Politeka писала, що МОЗ екстрено попередив українців про щеплення перед другою хвилею.