Президент России Владимир Путин гордо заявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 и даже испытал ее на собственной дочери

По словам главы РФ, после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим: «И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие», – передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

В свою очередь известный блогер и политолог Анатолий Несмиян, больше извесный в сети как Эль Мюрид, уже высмеял «передовую разработку», поставив под сомнение ее эффективность.

«Сообщают, что путинская вакцина - это 95% спирт, немножко соли и сахара. Похоже, что ребята долго не заморачивались и просто взяли проверенное лекарство от всего – настойку боярышника. Если так, то скорость с производством и испытаниями вполне объяснима. Чего тут испытывать, все давно на потоке», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сарказм автора тут же вызвал ответную реакцию.

«Возвращение фунфыриков)», «Если так, то это ооочень хорошо. Она безопасна! Бесполезна, конечно. Но, главное, есть шанс избежать массовой гибели населения», «Ну, такой состав совсем борзо впаривать. За 1,5 ярда. Хотя, для дочери не жалко», «Там эту бодягу видать лично Кирилл Дмитриев намешивал. Весьма близкий человек. Госпремия – минимум», «Вы верите тому, что они готовили вакцины? "Вакцины" были готовы прежде, чем был запущен ковид», «И ффсе будут пьяными и довольными!», «И что, ему дочь свою не жалко? Ах да, забыл, он же врёт на каждом шагу», – пишут в комментариях.

Отметим, что зарегистрированная в РФ 11 августа векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека «Гам-КОВИД-Вак», по данным Минздрава России, прошла испытания на нескольких видах животных (грызуны и приматы) и двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

В мире признавать препарат не спешат, считая, что говорить о его эффективности рановато.

Напомним, Скабеева и Соловьев рассвирепели из-за заявления Минздрава Украины.

Как сообщала Politeka, Путин рассмешил созданием вакцины против китайского вируса.

Также Politeka писала, что Минздрав экстренно предупредил украинцев о прививках перед второй волной.