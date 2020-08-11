В Сети активно комментируют новость о создании Россией первой в мире вакцины от китайского вируса

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сообщения в соцсетях известных политиков и обычных пользователей.

Так, российский оппозиционер Алексей Навальный написал у себя в Twiter, что ранее предсказывал ход развития событий по этому вопросу.

"Два месяца назад я сказал, что после полного провала в борьбе с эпидемией, Путин начнет врать, что мы первые изобрели вакцину. Проверить это нельзя. Такая же фигня как и с "суперракетами". Говори, что хочешь", – иронизирует политик.

Популярные статьи сейчас

Экс-холостяк Михайлюк разгневал домашним фото с юной любовницей: "Хотел семью, вот и завел ребенка"

Тарифы взлетят еще больше, украинцев готовят к худшему: "12 тысяч гривен за газ, пять тысяч за..."

Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам

Скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась с Харламовым: «Гарик просто обязан…»
Показать еще

Под этим сообщением разгорелась оживленная дискуссия. Некоторые смеются, что теперь россияне будет убегать от росгвардейцев, вооруженных шприцами, другие указывают на то, что эта вакцина непризнана никем в мире.

"Если бы бабушка вколола себе российскую вакцину, то она бы была бы дедушкой. Проверить можно, будет ли 2-ая волна, будут ли какие-либо карантинные меры. И ее кто-то в мире признал? Подожду западные аналоги, они вроде по правилам GCP все делают, а не по понятиям и договоренностям. Это, типа, нас в книгу рекордов Гиннесса внесут? Гордости, полные штанишки. И дочку не пожалел. Этой осенью россияне будут бегать от росгвардейцев со шприцами", – пишут люди.

Также пользователи не пощадили имперские замашки российского президента Владимира Путина.

"Теперь назначат День победы на короной, будут ежегодные парады вирусологов и уроки с историями о том как Китай наслал на нас чуму, но Владимир Присоединитель мудрым руководством спас Россию матушку, а с ней и весь мир", – пишет один из комментаторов.

"Это "новость" для отвлечения внимания от происходящего в Белоруси. Сейчас наверное весь мир выстроится за ней в очередь? Ньет. Она не протестирована, а такая вакцина никому и даром не нужна. Сам себе пусть Путин её колет. Плацебо", – добавляют другие.

Politeka сообщала, что РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом на совещании с российским правительством сообщил президент России Владимир Путин.

"Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки", – заявил Путин.

Также российский лидер добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и всё", – утверждает Путин.

В Луцке новорожденный впал в кому после вакцины, родители обвиняют медиков: видео и что известно.

Минздрав экстренно предупредил украинцев о прививках перед второй волной: кого коснется.

Ситуация с больными резко ухудшилась, Зеленский и Минздрав сделали заявление: что будет с карантином.