В Сети активно комментируют новость о создании Россией первой в мире вакцины от китайского вируса

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сообщения в соцсетях известных политиков и обычных пользователей.

Так, российский оппозиционер Алексей Навальный написал у себя в Twiter, что ранее предсказывал ход развития событий по этому вопросу.

"Два месяца назад я сказал, что после полного провала в борьбе с эпидемией, Путин начнет врать, что мы первые изобрели вакцину. Проверить это нельзя. Такая же фигня как и с "суперракетами". Говори, что хочешь", – иронизирует политик.

Под этим сообщением разгорелась оживленная дискуссия. Некоторые смеются, что теперь россияне будет убегать от росгвардейцев, вооруженных шприцами, другие указывают на то, что эта вакцина непризнана никем в мире.

"Если бы бабушка вколола себе российскую вакцину, то она бы была бы дедушкой. Проверить можно, будет ли 2-ая волна, будут ли какие-либо карантинные меры. И ее кто-то в мире признал? Подожду западные аналоги, они вроде по правилам GCP все делают, а не по понятиям и договоренностям. Это, типа, нас в книгу рекордов Гиннесса внесут? Гордости, полные штанишки. И дочку не пожалел. Этой осенью россияне будут бегать от росгвардейцев со шприцами", – пишут люди.

Также пользователи не пощадили имперские замашки российского президента Владимира Путина.

"Теперь назначат День победы на короной, будут ежегодные парады вирусологов и уроки с историями о том как Китай наслал на нас чуму, но Владимир Присоединитель мудрым руководством спас Россию матушку, а с ней и весь мир", – пишет один из комментаторов.

"Это "новость" для отвлечения внимания от происходящего в Белоруси. Сейчас наверное весь мир выстроится за ней в очередь? Ньет. Она не протестирована, а такая вакцина никому и даром не нужна. Сам себе пусть Путин её колет. Плацебо", – добавляют другие.

Politeka сообщала, что РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом на совещании с российским правительством сообщил президент России Владимир Путин.

"Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки", – заявил Путин.

Также российский лидер добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и всё", – утверждает Путин.

В Луцке новорожденный впал в кому после вакцины, родители обвиняют медиков: видео и что известно.

Минздрав экстренно предупредил украинцев о прививках перед второй волной: кого коснется.

Ситуация с больными резко ухудшилась, Зеленский и Минздрав сделали заявление: что будет с карантином.