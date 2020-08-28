Несмотря на то, что дочь российского президента Владимира Путина на себе испытала отечественную вакцину от китайского вируса, граждане РФ не спешат последовать ее примеру

Оказалось, что 53,8% россиян не доверяют вакцине от вируса, разработанной в РФ, и не готовы ею воспользоваться, чтобы уберечься от китайской заразы.

Такие данные опроса, который был провелен «Левада-центром» совместно с «Открытими медиа», передает Politeka.net.

При этом, бесплатно и добровольно сделать прививку не против 38,2% опрошенных, еще 5,7% респондентов затруднились ответить, а 2,4% заявили, что против любой вакцинации.

Больше всего «отказников» в возрастной группе от 18 до 24 лет. 62% молодых людей не готовы сделать прививку. Больше всего готовы вакцинироваться россияне в возрасте 55+. Таковых набралось 46% от числа опрошенных.

«Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения», – заявил журналистам замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.

Такой «патриотизм» уже стал предметом насмешек в соцсетях. Так, в Twitter результатами опроса поделились в блоге «Усы Пескова», прокомментировав результаты:

«Престиж отечественной медицины таков, что коронавируса россияне не боятся, а отечественной вакцины от него боятся».

В свою очередь пользователи тоже не стали молчать.

«Значит, дураков стало меньше!», «а после российской прививки ещё меньше будет», «Поэтому выбрали белорусов», «Но как ни крути у вакцины рейтинг выше, чем у Путина», «Вакцина от короновируса - это не медицина. Это политика. А ее нельзя не бояться», «Если даже врачи откровенно говорят: не рекомендую», «а 47% баранов, стало быть, согласны?», – пишут под публикацией.

Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с лидером Беларуси Александром Лукашенко включить республику в список участников финального этапа дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса.

Напомним, в сети раскрыли состав российской "чудо-вакцины" от вируса.

Как сообщала Politeka, Путин рассмешил созданием вакцины против китайского вируса.

Также Politeka писала, что Минздрав экстренно предупредил украинцев о прививках перед второй волной.