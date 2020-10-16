Россия запустила в соцсетях кампанию по дезинформации против вакцины от китайского вируса
В частности, Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca активно разрабатывают вакцину от вируса, но российские СМИ и боты делают все для того, чтобы дискредитировать разработку.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Доллар по 7 гривен, появился невероятный курс валют: "МВФ оценил..."
Как выглядели бы Собчак, Лазарев, Галкин и другие звезды, если бы сильно растолстели: топ смешных фото
Экс-невеста Ди Каприо порезвилась на пляже без купальника и ошеломила жгучим видом: "Лицо на миллион долларов"
«Беременная Настя, поздравляем»: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик
Во время черной пиар-кампании против потенциальной британской вакцины россияне используют картинки, мемы и видеоклипы, где утверждается, что она будет опасной для людей. Дошло к тому, что фейки начали показывать на центральных каналах России, чтобы напугать большее количество людей.
Наиболее распространенным фейком является утверждение, что один укол превратит людей в обезьян. Кроме того, в сети распространяют картинку на которой премьер-министр Британии Борис Джонсон изображен в виде снежного человека. При этом он держит в руках красную папку с названией фармацевтической компании AstraZeneca.
Также популярной картинкой является снимок обезьяны со шприцоп в руке, на котором написано слово: "деградация".
Журналисты отметили, что таким образом Россия хочет нанести пиар-удар по британской вакцине, чтобы страны закупали российскую вакцину Sputnik V. К ее качеству Запад до сих пор имеет много вопросов.
Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.
Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.
Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.