Россия запустила в соцсетях кампанию по дезинформации против вакцины от китайского вируса

В частности, Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca активно разрабатывают вакцину от вируса, но российские СМИ и боты делают все для того, чтобы дискредитировать разработку.



Об этом пишет издание Daily Mail.

Во время черной пиар-кампании против потенциальной британской вакцины россияне используют картинки, мемы и видеоклипы, где утверждается, что она будет опасной для людей. Дошло к тому, что фейки начали показывать на центральных каналах России, чтобы напугать большее количество людей.

Наиболее распространенным фейком является утверждение, что один укол превратит людей в обезьян. Кроме того, в сети распространяют картинку на которой премьер-министр Британии Борис Джонсон изображен в виде снежного человека. При этом он держит в руках красную папку с названией фармацевтической компании AstraZeneca.

Также популярной картинкой является снимок обезьяны со шприцоп в руке, на котором написано слово: "деградация".

Журналисты отметили, что таким образом Россия хочет нанести пиар-удар по британской вакцине, чтобы страны закупали российскую вакцину Sputnik V. К ее качеству Запад до сих пор имеет много вопросов.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.