Російська вакцина від "китайського" вірусу на даний момент може бути неефективною і небезпечно

Таку думку озвучив провідний інфекціоніст першого медичного центру Тель-Авіва доктор Євген Качман в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами фахівця, на даний момент у світі немає дієвих ліків від вірусу.

"Це неможливо технічно і науково. У світі зараз близько 200 вакцин на різних стадіях випробування. 24 з них - на останній, найважливішій, фазі випробування. Їх дають людям. Кілька компаній дійшли до потрібних рівнів охоплення і вакцинували приблизно по 25 тис.осіб. Деякі вакцини потрібно давати двічі. Отже, ще потрібен час", - зазначив Качман.

Лікар підкреслив, що російська вакцина зараз ніяк не може бути готовою.



"Тільки в Росії можуть на 38 добровольцях 42 дні випробовувати вакцину і заявити про успіх. Це смішно! Це не означає, що російська вакцина погана. Але і не означає, що вона хороша. Може бути, через рік ми дізнаємося, що вона цілком нічого. Але зараз я не порекомендую її навіть своєму ворогові. Не впевнений, що таке щеплення безпечна і ефективна",

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив що Україна отримає надійну вакцину, яка не викликатиме сумнівів у вчених.

"Не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", -повідомив глава держави, коментуючи підсумки саміту Україна-ЄС, який відбувся в Брюсселі 6 жовтня.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про" нелюбимий " режим.