Президент України Володимир Зеленський заявив про незмінний курс України до Європи

На цьому український лідер акцентував увагу під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту, повідомляє Офіс Президента.

Зеленський подякував за послідовну підтримку з боку Європарламенту, а також за тверду позицію законодавчого органу ЄС у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та деокупації Криму.

Крім того, глава держави нагадав, що вже через тиждень очікується черговий саміт Україна – ЄС, і висловив сподівання, що він буде успішним.

"Враховуючи ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс до Європи, Європейський союз ще більш актуальний для України, ніж раніше. Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива", - підкреслив президент.

Серед іншого Зеленський додав, що Україна прагне до обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягненню домовленості щодо оновлення торгової частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу" та іншого.

"Ми бачимо переорієнтацію українського бізнесу на європейські країни. Це чудово, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні. Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, в будь-яку кризу, працювала в Україні",- підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима.

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