Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменном курсе Украины в Европу

На этом украинский лидер акцентировал внимание во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента, сообщает Офис Президента.

Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Европарламента, а также за твердую позицию законодательного органа ЕС в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма.

Кроме того, глава государства напомнил, что уже через неделю ожидается очередной саммит Украина – ЕС, и выразил надежду, что он будет успешным.

"Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский союз еще более актуален для Украины, чем раньше. Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна", – подчеркнул президент.

Среди прочего Зеленский добавил, что Украина стремится к обсуждению вопроса расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленному безвизу" и прочему.

"Мы видим переориентацию украинского бизнеса на европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.