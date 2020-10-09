Российская вакцина от "китайского" вируса на данный момент может быть неэффективной и опасно

Такое мнение озвучил ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам специалиста, на данный момент в мире нет действенного лекарства от вируса.

"Это невозможно технически и научно. В мире сейчас около 200 вакцин на разных стадиях испытания. 24 из них – на последней, самой важной, фазе испытания. Их дают людям. Несколько компаний дошли до нужных уровней охвата и вакцинировали примерно по 25 тыс. человек. Некоторые вакцины нужно давать дважды. Следовательно, еще нужно время", - отметил Качман.

Врач подчеркнул, что российская вакцина сейчас никак не может быть готовой.



"Только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе. Это смешно! Это не означает, что российская вакцина плохая. Но и не означает, что она хорошая. Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна",

Напомним, Владимир Зеленский заявил что Украина получит надежную вакцину, которая не будет вызывать сомнений у ученых.

"Не советую очень верить в предвыборные „инициативы“ отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — сообщил глава государства, комментируя итоги саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе 6 октября.

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом через Украину.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимый" режим.