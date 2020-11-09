Российская миссия в ОБСЕ заявила про якобы "тяжелую жизнь" украинских журналистов и тут же опростоволосилась
Так, официальный твиттер российской миссии в ОБСЕ заявил про тяжелую жизнь украинских журналистов, как их избивают и преследуют. В качестве иллюстрации опубликовали фото, как российский ОМОН в Петербурге тащит российского журналиста Давида Френкеля в автозак.
На это обратил внимание российский оппозиционер Илья Яшин, который высмеял ляп России на своей странице в Twitter.
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"Дипломаты, говорите? Идиоты", - написал он под постом.
Пользователи сети резко прокомментировали скандальный пост российских дипломатов, написав сотню нелестных комментариев в их сторону.
"Ну запутались ребята, столько врать", "Ну это ж наши и та же пропаганда", "Кремлёвская пропаганда - это не только ложь, но и просто издевательство над ушами и глазами тех, кто это дерьмо слушает и читает", "Фантастическая деградация институтов власти", "Клинические кретины", "Каких же высот достигло падение".
Также ранее сообщалось, что пропагандисты Донбасса разродились очередным фейком о "зверствах" украинской армии.
На новый перл обратил внимание блогер Фашик Донецкий. Согласно информации, опубликованной в "Донбасс Сегодня", ВСУ отправляют мирных жителей строить позиции под Авдеевкой из-за страха перед ОБСЕ.
Напомним, пропагандист Кремля опозорился фейком о зверствах Азербайджана в Карабахе.
Как сообщала Politeka, Россия запустила безумный фейк о британской вакцине от китайского вируса.
Также Politeka сообщала, что Прилепин озвучил бессмысленный и пугающий фейк об Украине.