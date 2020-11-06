На Донбасі загинув один із командирів "ДНР", який був у базі "Миротворця"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал військового блогера Анатолія Штірліца.
Так, на Донбасі загинув командир стрілецького батальйону російсько-окупаційних війск з позивним "Марік".
"Андрій "Марік" Панькин. Командир стрілецького батальйону 11 омсп російсько - окупаційних військ. Обставини вимагають уточнення", - йдеться в повідомленні.
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Військовий блогер також опублікував скріншот з Telegram-каналу колишнього командира "ДНР" Олександра Ходаковського, де той також розповів про загибель бойовика.
Відомо, що бойовик 1987 року народження і брав участь у бойових діях проти ЗСУ від початку російськогої агресії - з травня 2014 року. Починав свою "кар'єру" окупант як "рядовий боєць".
На сайте "Миротворець" є дані загиблого бойовика. Зазначається, що він служив у батальйоні окупантів "Восток", а в 2015 році отримав "медаль ДНР".
Про обставини загибелі учасника незаконних збройних формувань не повідомляється, однак представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що зранку 6 листопада бойовики втратили двох окупантів.
Нагадаємо, Ходаковський заговорив про повернення "Л/ДНР" до складу України і про виселення частини українців до Польщі.
Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.
Також Politeka писала, що у "ДНР" почався масовий відтік кадрів, окупанти в паніці.