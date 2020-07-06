На Донбасі суттєво зменшились кількість бажаючих покласти свої життя за «молоді республіки»

Про це пише навіть телеграм-канал «Донецький Абориген», автори якого підтримують «ДНР».

Так, куратори закликають росіян і прихильників Росії піднятися і померти «за російську ідею», але разом з тим на прикладі Луганська та Донецька показують, що після перемоги їх будуть переслідувати і знищувати свої ж. Паралельно їх рідних і близьких принижуватимуть, позбавивши їх прав і свобод.

«І ось ці «недалекі» росіяни з Одеси, Харкова і навіть Києва відмовляються вставати і вмирати за таку ідею. Відмовляються прирікати себе і близьких на безправ'я і злиденне існування, на правах кріпаків у міжнародній зграї МММників, відмовляються безправно спостерігати за демонтажем своїх будинків й економіки, відмовляються жити роками в комендантській годині, нескінченно притісняючись і принижуючись», – йдеться у повідомленні.

Те, що відбувається зараз на Донбасі, за словами топікстартерів, до відновлення російської культури та повернення споконвічних територій відношення не має:

«Нинішні утворення носять антинародний характер. Гучні символи і виступи ("імперський проект" й "ідеологічне ядро", що просуває його) насправді просто підтанцьовка у МММ, покликана за недорого займати ідеологічну нішу, обґрунтовувати російською ідеєю той беззаконня й абсурд, влаштований на Донбасі, покривати корупцію і шкідництво. Служити вивіскою для грабежу і терору, придушувати і переслідувати населення за незгоду з такою долею».

Як результат – більше ніхто не хоче йти під кулі.

«Неможливо підняти з окопів бійців, якщо на твоєму прапор намальована Ж*па, не буде ніхто за Ж*пу вмирати. Називайте свою ідею «Новоросією», «Малоросією», приписуйте Сталіна-Леніна чи Катерину з Петром — за формою, змістом і по запаху перед нами Ж*па. І зробити з цим, як не кричи і не ображайся, — нічого не вийде».

Раніше ми писали, що люди все активніше тікають з окупованого Донбасу, тому що вважають, що регіон перетворився на справжнє болото без перспектив і надії.

Жителі «Л/ДНР» більше не чекають, що в їх регіони прийдуть процвітання і благополуччя, яке їм обіцяли окупанти. Більш того, вони впевнені, що не потрібні не тільки Росії, але й Україні.

Ми також розповідали, що жителі Київської і Харківської області продавали бойовикам «ДНР» підроблені дипломи про вищу освіту. Клієнтами злочинців були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань.

Нагадаємо, бойовики поплатилися за нахабство на Донбасі, зазнавши величезних втрат.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ЛНР" влаштували розбірки між собою, відео: все закінчилося трагічно.

Також Politeka писала, що загадкова трагедія обірвала життя молодого бійця ЗСУ, скандальні деталі.