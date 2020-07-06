На Донбассе существенно поуменьшилось количество желающих положить свои жизни за «молодые республики»

Об этом пишет даже телеграмм-канал «Донецкий Абориген», авторы которого поддерживают «ДНР».

Так, кураторы призывают россиян и сторонников России подняться и умереть «за русскую идею», но вместе с тем на примере Луганска и Донецка показывают, что после победы их будут преследовать и уничтожать свои же. Параллельно их родных и близких будут унижать, лишив их прав и свобод.

«И вот эти «недалёкие» русские из Одессы, Харькова, и даже Киева отказываются вставать и умирать за такую идею. Отказываются обрекать себя и близких на бесправие и нищенское существование, на правах крепостных у международной шайки МММщиков, отказываются бесправно наблюдать за демонтажем своих домов и экономики, отказываются жить годами в комендантском часе, бесконечно притесняясь и унижаясь», – говорится в сообщении.

Происходящее сейчас на Донбассе, по словам топикстартеров, к восстановлению русской культуры и возвращению исконных территорий отношения не имеет:

«Нынешние образования носят антинародный характер. Громкие символы и выступления ("имперский проект" и продвигающее его "идеологическое ядро") на деле просто подтанцовка у МММ, призванная за недорого занимать идеологическую нишу, обосновывать русской идеей тот беспредел и абсурд, устроенный на Донбассе, покрывать коррупцию и вредительство. Служить вывеской для грабежа и террора, подавлять и преследовать население за несогласие с такой участью».

Как результат – никто больше не хочет идти под пули.

«Невозможно поднять из окопов бойцов, если на твоём флаге нарисована Ж*па, не будет никто за Ж*пу умирать. Называйте свою идею «Новороссией», «Малороссией», приписывайте Сталина-Ленина или Екатерину с Петром — по форме, содержанию и по запаху перед нами Ж*па. И сделать с этим, как ни кричи и не обижайся, — ничего не получится».

Ранее мы писали, что люди все активнее бегут из оккупированного Донбасса, потому что считают, что регион превратился в настоящее болото без перспектив и надежды.

Жители «Л/ДНР» больше не ждут, что в их регионы придут процветание и благополучие, которое им обещали оккупанты. Более того, они уверены, что не нужны не только России, но и Украине.

Мы также рассказывали, что жители Киевской и Харьковской области продавали боевикам «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании. Клиентами преступников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

Напомним, боевики поплатились за наглость на Донбассе, понеся огромные потери.

Как сообщала Politeka, боевики "ЛНР" устроили разборки между собой, видео: все закончилось трагически.

Также Politeka писала, что загадочная трагедия оборвала жизнь молодого бойца ВСУ, скандальные детали.