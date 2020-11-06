Оккупант был в базе "Миротворца"

На Донбассе погиб один из командиров "ДНР", который был в базе "Миротворца"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал военного блогера Анатолия Штирлица.

Так, на Донбассе погиб командир стрелкового батальона российско-оккупационных войск с позывным "Марик".

"Андрей "Марик" Панькин. Командир стрелкового батальона 11 омсп российско - оккупационных войск.

Военный блогер также опубликовал скриншот с Telegram-канала бывшего командира "ДНР" Александра Ходаковского, где тот также рассказал о гибели боевика.

Известно, что боевик 1987 года рождения и принимал участие в боевых действиях против ВСУ с начала российской агрессии - с мая 2014 года. Начинал свою "карьеру" оккупант как "рядовой боец".

На сайте "Миротворец" есть данные погибшего боевика. Отмечается, что он служил в батальоне оккупантов "Восток", а в 2015 году получил "медаль ДНР".

Об обстоятельствах гибели участника незаконных вооруженных формирований не сообщается, однако представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что утром 6 ноября боевики потеряли двух оккупантов.

Напомним, Ходаковский заговорил о возвращении "Л/ДНР" в состав Украины и о выселении части украинцев к Польше.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что в "ДНР" начался массовый отток кадров, оккупанты в панике.