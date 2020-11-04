На оккупированной территории Донаса так называемая "власть" не позволяет "правоохранителям" увольняться из-за острого дефицита кадров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Mariupol.tv.

Так, оккупационные власти "ДНР" не дают своим полицейским увольняться со службы, если они изъявили такое желание.

Свою историю журналистам рассказал Дмитрий, который в оккупированном Донецке работал следователем. Долгое время он не мог уйти со службы, потому что руководство под разными предлогами не давало ему этого сделать.

"Несколько раз я приходил к начальству, чтобы написать рапорт об увольнении. И каждый раз мне говорили, что никто его не подпишет. Причина - острая нехватка сотрудников, некому работать. Доходило до того, что я по несколько дней не выходил на работу, думал, за прогулы уволят, но все равно держали на службе", - рассказал он.

Подобные случаи являются достаточно распространенными в ОРДЛО, потому что в "МВД ДНР" в последние годы наблюдается отток сотрудников. При этом желающих попасть в ряды силовиков среди молодежи стало гораздо меньше, поскольку условия работы очень тяжелые. Кроме того, мало кто хочет стать невыездным после попадания на такую работу.

Сотрудников, которых не хотели отпускать, часто запугивали - заставляли какое-то время повоевать на территории промышленной зоны возле Авдеевки, которая хорошо простреливается и считается очень опасной для удержания позиций.

Дмитрию не удавалось уволиться около года, и только недавно его рапорт все-таки подписали. Мужчина уверяет, что в местные "государственные органы" он больше ни ногой.

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