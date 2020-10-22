Боевики не сидят сложа руки в период так называемого перемирия на Донбассе, а активно укрепляют и расширяют свои позиции и вооружаются

О том, что сейчас происходит на Донбассе, пишет телеграмм-канал «Вольнодумец».

Так, по информации автора, в подразделения 1 АК 8-й Армии ЮВО РФ систематически приезжают инспектора МО РФ и различных военных округов РФ, чтобы изучать ситуацию на возможных направлениях наступления украинских войск, дают рекомендации по степени укрепленности позиций и их улучшения, и так далее.

Уже замечено, что после таких визитов боевики не пускают членов СММ ОБСЕ на свои позиции и сбивают беспилотники миссии, которые мониторят все нарушения договоренностей.

Стало известно и о том, что, по рекомендации Минобороны РФ, оккупанты укрепляют позиции тяжелой техникой и, вместо устаревших Т-64, завозят танки Т-72Б. Причем везут их железнодорожными составами ночью в Иловайск, откуда незаметно перемещают поближе к линии разграничения.

Но самое тревожное заключается в том, что в отдельных подразделениях первого и второго армейских корпусов появились комплекты украинской военной формы.

«Не исключаются провокации со стороны российских военнослужащих, переодетых в форму ВСУ. Российские пропагандисты мастера стряпать фейки типа «распятых мальчиков». Однако, в данном случае, следует быть предельно внимательными, так как скорее всего, цель провокации – дискредитация ВСУ и Украины в целом. Кремлевские СМИ уже готовятся «вести репортажи с места событий», – говорится в публикации.

В тылу боевики тоже активно строят две линии обороны на оккупированных территориях, первая из которых недалеко от линии разграничения. Стройка идет серьезная: появляются инженерные сооружения с применением металлоконструкций и бетонных работ, командные и наблюдательные пункты.

По мнению инсайдера, такие действия могут говорить только об одном: российские оккупационные войска никуда не собираются уходить и Россия намерена на неопределенное время заморозить конфликт на Донбассе:

«Они будут держать Украину в напряжении, убивая солдат, разрушая экономику и не давать развиваться стране. Может кто-то и увидел в глазах Путина желание мира, но в делах его этого не видно».

Напомним, жаркие бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.

Как сообщала Politeka, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.