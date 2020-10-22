Главаря боевиков «ДНР» Арсена Павлова, он же Моторола, которого уничтожили в октябре 2016 года, убрали свои же

Такое сенсационное признание по случаю четвертой годовщины гибели одиозного террориста сделал экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин в одном из интервью, отрывком из которого поделился в своем блоге донецкий журналист Денис Казанский. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Гиркин прямо заявил, что Моторолу убили не какие-то украинские диверсанты, а свои же соратники по борьбе за «русский мир». По его словам, конкретным виновником смерти Моторолы является Владислав Сурков.

«За сутки до убийства Моторолы в подъезде его дома был снят пост охраны. В тот же день, как была снята охрана, пришли лифтеры и начали проверять лифт… Не буду утверждать, причастны к этому украинские диверсанты или нет, но то, что к этому точно причастны те, кого называют «свои», – это факт», – заявил бывший боевик.

По его словам, решение о ликвидации Моторолы принимал, в том числе, и Владислав Сурков, который курировал украинское направление и боевиков «ДНР» и «ЛНР» из Кремля. Более того, Гиркин говорит, что Сурков несет ответственность и за гибель других известных полевых командиров.

«В то время именно Сурков Владислав Юрьевич курировал украинскую линию. 100% без него не обошлось. Так же, как убийство Мозгового и всех остальных большей части полевых командиров», – подчеркнул он.

Как отметил Денис Казанский, такие утверждения из уст человека, который, фактически, стал основателем «ДНР», и о роли которого в войне на Донбассе известно всем, уже никак не спишешь на украинский вброс или фейк.

«Вся история с уничтожением Моторолы во всех красках показывает всю суть современной России, «русского мира» и профессиональных «новороссов». Они сначала из людей делают «героев Новороссии», возвышают, затем их «мочат» без всякой жалости, а потом начинают ставить им памятники и орать о преступлениях киевской хунты, подлую украинскую ДРГ, а простые люди на это ведутся», – отметил блогер.

Как известно, 16 октября, ровно через четыре года после гибели в лифте, Арсену Павлову, известному под позывным Моторола, открыли памятник в Донецке. Бюст установлен на Аллее Героев в донецком парке имени Ленинского Комсомола.

Возле него уже успела сфотографироваться скандальная российская артистка Юлия Чичерина, известная своей поддержкой боевиков «Л/ДНР».

Напомним, портрет ликвидированного Гиви выставили в Третьяковской галерее.

Как сообщала Politeka, группировки Моторолы и Гиви располагались в церквях МП.

Также Politeka писала, что террористы «ДНР» учат детей, как правильно покончить с жизнью.