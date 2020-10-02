В Москве в Третьяковской галерее повесили портрет главаря батальона «Сомали» Михаила Толстых, больше известного как Гиви

Картину показали в рамках выставки, посвященной победе "в Великой Отечественной войне", а соответствующей фотографией поделился в своем телеграмм-канале пользователь Васильев Одесский.

«После романтических портретов боевиков Ичкерии теперь экспонируют наших романтических боевиков», – говорится в подписи к снимку.

По мнению автора, портрет уничтоженного террориста тут появился не случайно:

«Мне кажется, что перед нами «многоходовочка». На следующем шаге поднимется геволт про «террористов Гиви с Моторолой», а потом выйдет представитель Третьяковки, разведет руками и скажет - вот видите, радикалы с обоих сторон, между которыми нет принципиальной разницы, атакуют современное искусство, в котором ничего не понимают. В итоге претензии - системные претензии - к госпоже Трегуловой будут сняты», – пишет он.

Как можно заметить на фото, по соседству с Гиви висит картина с изображением министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Кроме Гиви, есть тут и несколько портретов других «героев ДНР». Кто их автор, не сообщается.

Как известно, Михаил Толстых родился и вырос в Иловайске. В 2014 году он присоединился к пророссийским боевикам и возглавил группировку «Сомали». В сети неоднократно появлялись видео, как террористы под руковдством Гиви издевались над пленными украинскими бойцами.

8 февраля 2017 года Гиви был взорван в своем кабинете в Макеевке.

Со временем памятник одному из самых кровавых боевиков появился на Аллее славы в парке имени Ленинского комсомола рядом с бюстом Иосифа Кобзона и главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Напомним, на Донбассе самоликвидировался друг Гиви.

Как сообщала Politeka, группировки Моторолы и Гиви располагались в церквях МП.

Также Politeka писала, что террористы «ДНР» учат детей, как правильно покончить с жизнью.