В Москве в Третьяковской галерее повесили портрет главаря батальона «Сомали» Михаила Толстых, больше известного как Гиви
Картину показали в рамках выставки, посвященной победе "в Великой Отечественной войне", а соответствующей фотографией поделился в своем телеграмм-канале пользователь Васильев Одесский.
«После романтических портретов боевиков Ичкерии теперь экспонируют наших романтических боевиков», – говорится в подписи к снимку.
По мнению автора, портрет уничтоженного террориста тут появился не случайно:
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«Мне кажется, что перед нами «многоходовочка». На следующем шаге поднимется геволт про «террористов Гиви с Моторолой», а потом выйдет представитель Третьяковки, разведет руками и скажет - вот видите, радикалы с обоих сторон, между которыми нет принципиальной разницы, атакуют современное искусство, в котором ничего не понимают. В итоге претензии - системные претензии - к госпоже Трегуловой будут сняты», – пишет он.
Как можно заметить на фото, по соседству с Гиви висит картина с изображением министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Кроме Гиви, есть тут и несколько портретов других «героев ДНР». Кто их автор, не сообщается.
Как известно, Михаил Толстых родился и вырос в Иловайске. В 2014 году он присоединился к пророссийским боевикам и возглавил группировку «Сомали». В сети неоднократно появлялись видео, как террористы под руковдством Гиви издевались над пленными украинскими бойцами.
8 февраля 2017 года Гиви был взорван в своем кабинете в Макеевке.
Со временем памятник одному из самых кровавых боевиков появился на Аллее славы в парке имени Ленинского комсомола рядом с бюстом Иосифа Кобзона и главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Напомним, на Донбассе самоликвидировался друг Гиви.
Как сообщала Politeka, группировки Моторолы и Гиви располагались в церквях МП.
Также Politeka писала, что террористы «ДНР» учат детей, как правильно покончить с жизнью.