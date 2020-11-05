Бывший главарь боевиков Донбасса Александр Ходаковский не против вернуть оккупированные районы в состав Украины

Так, в своем телеграмм-канале он написал, что уже очевиден тот факт, что Украина и ОРДЛО – это разные вещи. Понимать нелишне этот момент и России, считает боевик.

Однако при этом Ходаковский дает понять, что совсем не против, чтобы ОРДЛО снова вернулись в Украину:

«Люди выходили на баррикады, очень скоро ставшие фронтом, не для того, чтобы сбежать с тонущего корабля, а чтобы попытаться его спасти».

Но на пути к «спасению» Украины боевик называет главное препятствие: патриоты и люди, которые искренне любят свою страну, выступая против «русского мира».

«Мы хотели загнать все это болото, чуждое нам и здоровой Украине в целом, за условный Можайск, и, честно говоря, по прошествии лет этого противостояния я бы не отказал в праве последователям бандеры обособиться где-нибудь под боком у Польши в виде хоть автономии, хоть чего угодно – через года три они сами себе перегрызли бы глотки», – отметил террорист.

Он добавил, что эта задача еще не выполнена.

«Сложно сейчас всерьёз рассуждать об этом, но последние времена такие динамичные и категоричные - или пан, или пропал…», – подытожил он.

Ходаковский был активным участником так называемого "Антимайдана", а с началом российской агрессии на Донбасса создал и возглавил батальон оккупантов "Восток". Вскоре он стал членом "военного совета", созданного тогдашним лидером оккупантов Игорем Гиркиным. В 2015 году главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Ходаковского с "должности" секретаря "совета безопасности ДНР".

Напомним, бывший главарь "ДНР" признался в тотальном разграблении Донбасса.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.