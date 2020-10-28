Боевики "ДНР" признались в разграблении Донбасса в начале войны на востоке Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал одного из главарей "ДНР" Александра Ходаковского.

Так, создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский признал, что в 2014 году боевики разграбили Донбасс для "решения военных и хозяйственных задач".

"Четырнадцатый год был динамичным во всем, наряду с военными задачами всплывала куча хозяйственных проблем - военный инструмент нужно было как-то содержать. Я не изображаю девственника и не отвожу смущенно взгляд, когда мне задают вопрос - где брали деньги. Бизнес хотел выжить, поэтому шел к наиболее, по его мнению, вменяемым", - написал он.

Главарь "ДНР" заявил, что оккупанты устанавливали "поборы" на "вполне подъемном уровне".

"Я один раз взял грех на душу и позволил "Хамадею" вывезти в Россию часть оборудования - теперь они клепают сигареты где-то под Евпаторией", - рассказал террорист, признав, что оборудование предприятий банально вывозилось в Россию.

Он также рассказал о том, как поспособствовал передаче бизнеса оккупационным властям "ДНР", однако впоследствии оказалось, что "государство" отнеслось к компаниям как к объектам для разграбления.

"Для сравнения, "Олимп" сразу "нагнули" на три с половиной миллиона долларов на месяц, а потом табак и водку и вовсе передали в частные руки близкого человека к Захарченко", - возмутился Ходаковский.

Как известно, Ходаковский был активным участником так называемого "Антимайдана", а с началом российской агрессии на Донбасса создал и возглавил батальон оккупантов "Восток". Вскоре он стал членом "военного совета", созданного тогдашним лидером оккупантов Игорем Гиркиным. В 2015 году главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Ходаковского с "должности" секретаря "совета безопасности ДНР".

Напомним, боевики "ЛНР" и "ДНР" по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

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