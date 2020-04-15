Влада «ДНР» твердить, що в «республіці» китайського вірусу майже немає, однак на околицях міста зростає кількість незрозумілих могил

Про це повідомляє телеграм-канал "Вільнодумець.

Якщо вірити офіційній статистиці окупантів, то за весь той час, поки в світі вирує пандемія, в Донецьку та його околицях заморську підхопили заразу всього вісім чоловік.

Проте вже в цей час в Моспіно, що за 20 км від обласного центру, було двоє хворих, які приїхали із заробітків з Підмосков'я. Вони встигли походити по магазинах, поспілкуватися з сусідами, і, за неофіційними даними, заразили півсотні людей, проте в офіційну статистику їх ніхто не включав.

Зате місцеві тепер зляться на них та кажуть: «Завезли, с*ки, від Путіна. Валіть ... назад».

А тим часом за Моспіним, в районі терикону шахти «Диктатура» місцева влада виділила місце під нове кладовище.

За словами місцевих жителів, там ховають місцевих бойовиків. Однак є один цікавий момент туди ночами привозять і ховають когось у целофанових мішках, а чоловіки працюють в респіраторах і комбінезонах. Місцеві жителі практично впевнені, що це ховають померлих від вірусу, оскільки бойовиків там ховали вночі тільки в 2014-му, щоб ніхто не знав, а потім робили це вдень.

Коли у мера Моспіно Михайла Меренкова земляки поцікавилися, кого на тому цвинтарі знову закопують вночі, він відповів, що їм цього «знати не належить».

«Вільнодумець» відзначає, що це не єдине місце, де ховають ночами.

На південному сході Пролетарського району є селище шахти «№6-Капітальна». За ним було старе кладовище, але через велику кількості похованих там бойовиків його закрили. Поруч з ним, праворуч, як їхати до очисних споруд, відкрили нове кладовище, де і ховають орків.

«Так от там теж місцеві жителі зафіксували нічні поховання в целофанових мішках. На могили ставлять таблички з номерами. Привозять вночі на військових машинах. Ходять всі в масках і захисних комбінезонах. Охороняють підходи поліція і військові. Місцеві вважають, що це ховають бойовиків, яких «переміг» короновірус прямо на передовій. Люди тепер бояться туди ходити», – йдеться у повідомленні.

Однак, незважаючи на те, що неофіційна статистика говорить про, щонайменше, півтисячі заражених в «ДНР», влада як і раніше продовжує активну підготовку до параду Перемоги, про що наполягають в Москві, і далі брешуть людям, що китайського вірусу у них немає.

Нагадаємо, з'явилися кадри розкішного життя сім'ї бойовика "Мотороли".

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