Власти «ДНР» твердят, что в «республике» китайского вируса почти нет, однако на окраинах города растет количество непонятных могил

Об этом сообщает телеграмм-канал "Вольнодумец.

Если верить официальной статистике оккупантов, то за все то время, пока в мире бушует пандемия, в Донецке и его окресностях заморскую заразу подхватили всего восемь человек.

Однако уже в это время в Моспино, что в 20 км от областного центра, было двое заболевших, которые приехали с заработков с Подмосковья. Они успели походить по магазинам, пообщаться с соседями, и, по неофициальным данным, заразили полсотни человек, однако в официальную статистику их никто не включал.

Зато местные теперь злятся на приехавших из России и говорят: «Завезли, с*ки, от Путина. Валите … назад».

А тем временем за Моспиным, в районе террикона шахты «Диктатура» местные власти выделили место под новое кладбище.

По словам местных жителей, там хоронят местных боевиков. Однако есть один интересный момент туда по ночам привозят и хоронят кого-то в целлофановых мешках, а могильщики работают в респираторах и комбинезонах. Местные жители практически уверены, что это хоронят умерших от вируса, поскольку боевиков там хоронили ночью только в 2014-м, чтобы никто не знал, а потом делали это днем.

Когда у мэра Моспино Михаила Меренкова земляки поинтересовались, кого на том кладбище снова закапывают ночью, он ответил, что им этого «знать не положено».

«Вольнодумец» отмечает, что это не единственное место, где хоронят ночами.

На юго-востоке Пролетарского района есть поселок шахты «№6-Капитальная». За ним было старое кладбище, но из-за большого количества похороненных там боевиков его закрыли. Рядом с ним, справа, как ехать к очистным сооружениям, открыли новое кладбище, где и хоронят орков.

«Так вот там тоже местные жители зафиксировали ночные захоронения в целлофановых мешках. На могилы ставят таблички с номерами. Привозят ночью на военных машинах. Ходят все в масках и защитных комбинезонах. Охраняют подходы полиция и военные. Местные считают, что это хоронят боевиков, которых «победил» короновирус прямо на передовой. Люди теперь боятся туда ходить», – говорится в сообщении.

Однако, несмотря на то, что неофициальная статистика говорит минимум о полутысяче зараженных в «ДНР», власти по-прежнему продолжают активную подготовку к параду Победы, о чем настаивают в Москве, и дальше лгут людям, что китайского вируса у них нет.

Напомним, появились кадры роскошной жизни семьи боевика "Моторолы".

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