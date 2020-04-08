Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", нашел оправдание боевикам, которые убивают украинских воинов на Донбассе

Так, скандальный писатель заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.

Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил во время встречи с читателями во МХАТе.

"Вот такой сложный экзамен, чтобы попасть в Россию. Мучительный, через смерть, убийство, через унижение. Вот люди его тащат на себе", – высказался боевик.