Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", нашел оправдание боевикам, которые убивают украинских воинов на Донбассе
Так, скандальный писатель заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.
Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил во время встречи с читателями во МХАТе.
Срочное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."
Срочное обращение Минздрава, новые платежки и антирекорд доллара – главное за ночь
Супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото: "Ну персик"
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится..."
"Вот такой сложный экзамен, чтобы попасть в Россию. Мучительный, через смерть, убийство, через унижение. Вот люди его тащат на себе", – высказался боевик.
Ко всему прочему, он заявил, что Донбасс якобы не минует абхазский сценарий, а затем Москва и вовсе "присоединит" его к себе, как Крым. Кроме того, он выразил уверенность в том, что де-факто названные территории уже стали российскими, ведь якобы жители РФ превратили там все в российское.
"Наверное, этот вариант наиболее вероятный, абхазский. Однажды это, конечно, наверное завершится, когда рейтинг просядет у очередного или действующего императора. И он, чтобы сделать всем радость, скажет: "Я вот присоединяю всех и одноразово". Я успокаиваю себя тем, что уже сейчас это Россия. Там российское образование, экономика, университеты, все там российское", – резюмировал свою скандальную речь террорист Прилепин.
Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.