Колишній ватажок бойовиків Донбасу Олександр Ходаковськийне проти повернути окуповані райони до складу України

Так, у своєму телеграм-каналі він написав, що вже очевидний той факт, що Україна й ОРДЛО – це різні речі. Розуміти не зайве цей момент і Росії, вважає бойовик.

Однак при цьому Ходаковський дає зрозуміти, що зовсім не проти, щоб ОРДЛО знову повернулися в Україну:

"Люди виходили на барикади, дуже скоро стали фронтом, не для того, щоб втекти з потопаючого корабля, а щоб спробувати його врятувати".

Але на шляху до "порятунку" України бойовик називає головну перешкоду: патріоти і люди, які щиро люблять свою країну, виступаючи проти "руського миру".

"Ми хотіли загнати все це болото, чуже нам і здоровій Україні в цілому, за умовний Можайськ, і, чесно кажучи, після років цього протистояння я б не відмовив у праві послідовникам бандери відокремитися де-небудь під боком у Польщі у вигляді хоч автономії, хоч чого завгодно – через років три вони самі собі перегризли б горлянки", – зазначив терорист.

Він додав, що це завдання ще не виконане.

"Складно зараз всерйоз міркувати про це, але останні часи такі динамічні і категоричні - або пан, або пропав...", – підсумував він.

Ходаковський був активним учасником так званого "антиМайдану", а з початком російської агресії на Донбасі створив й очолив батальйон окупантів "Схід". Незабаром він став членом "військової ради", створеної тодішнім лідером окупантів Ігорем Гіркиним. У 2015 році ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звільнив Ходаковського з "посади" секретаря "ради безпеки ДНР".

Нагадаємо, колишній ватажок "ДНР" зізнався в тотальному розграбуванні Донбасу.

Як повідомляла Politeka, бойовики передумали віддавати життя за "незалежний" Донбас.

Також Politeka писала, що бойовиків "ДНР" косить нова напасть, жителі не витримали.