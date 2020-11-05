Окупанти вирішили "облагородити" музей-заповідник "Херсонес Таврійський", що спричинило в соціальних мережах шквал критики з приводу такого знущання над історією

Зараз впритул до стародавнього городища монтують новий оглядовий майданчик і вже проклали безліч дерев'яних і металевих конструкцій, пише Politeka.net з посиланням на інформацію в ЗМІ.

Колишній заступник директора музею-заповідника "Херсонес Таврійський" з розвитку Павло Кузєнков вважає, що під виглядом розвитку Херсонес фактично знищують.

"Це будується не просто поруч з городищем – це будується на самому городищі, причому в найдавнішій, не розкопаній і не дослідженій частині міста, де, власне, і народжувався Херсонес. Там для археологів величезний фронт роботи. І все це геть перекривається цим нікому не потрібним майданчиком", – заявив учений.

"Те, що відбувається з "поліпшуючою" перебудовою Херсонеса – нове віроломство "в законі", найпідліше з можливого. Все заради недооціненого нами щастя, блага і цивілізованості, куди слід впихати силою", – пише у Фейсбуці користувач Катерина Злобіна.

"Виродки", – підписав фото з горою залізних балок користувач Віктор Кисельов.

"Боротьба за нерухомість у місті завжди стояла гостро, але вибачте, якого ... ви сунулися освоювати Херсонес? Це що за убозтво зараз там споруджують? Я люблю гуляти по Херсонесу, коли відвідую Севастополь. Боїшся з маршруту зійти, дивишся, а навколо горбки, в кожному з них захована історія. Я розумію, що підприємство має приносити гроші, навіть якщо це музей, але не можна ж вигоду шукати там, де втрачається здоровий глузд?", – пише кримчанин Олександр Таліпов.

"Колись не так давно я назвав варварами людей, які прийшли в Херсонес. Історія, хоч і недавня, але вже забута. Хочу повернутися до неї в цьому пості. І почну з того, що хочу визнати свою помилку. Ніякі це не варвари! Це цивілізовані люди і прийшли вони нести саме блага сучасної цивілізації нам, нерозумним, а просто кажучи, варварам!" – іронізує Юрій Югансон.

"Херсонес руйнувався і руйнується варварами. Давай ще Античний театр обставимо оксамитовими кріслами і побілимо Володимирський собор, а то щось від часу камені вкрилися плямами?!", "Давай запропонуємо італійцям Колізей підштукатурити, а то якийсь він вже по обшарпаний, а єгиптянам Сфінксам носи доліпити, а то виглядають, як не нові", "Це скільки ж після звільнення відновлювати?", "непоправні втрати культурної спадщини! Причому світової", "гроші на вітер. У найсильніших місцях світу не будують такі убозтва . Місцевість сильна своєю історією, епохою і духом", "нічого не поліпшується. просто гроші федеральні тирять мільйонами. Понаїхали злодюги і під виглядом благоустрою кишені набивають. Нам ці побілки, штукатурки, плитки, поребрики, сітки, багатокілометрові паркани абсолютно не потрібні. Вони потрібні вам для виправдання витрат хоча б на 10-20%", "у мене серце кров'ю обливається від того, що відбувається на півострові", "а що, хтось хотів би, щоб там НАТО побудувало ракетну базу або концтабір для російськомовних?", "Шкода Херсонес ((. Тепер уже не відчуєш дух древніх греків, не пройдеш по кам'яних вулицях. Не такий Херсонес я любила", – пишуть у коментарях під публікаціями.

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