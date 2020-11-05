Оккупанты решили «облагородить» музей-заповедник «Херсонес Таврический», что повлекло в социальных сетях шквал критики по поводу такого издевательства над историей

Сейчас впритык к древнему городищу монтируют новую смотровую площадку и уже проложили множество деревянных и металлических конструкций, пишет Politeka.net со ссылкой на информацию в СМИ.

Бывший замдиректора музея-заповедника «Херсонес Таврический» по развитию Павел Кузенков считает, что под видом развития Херсонес фактически уничтожают.

«Это строится не просто рядом с городищем – это строится на самом городище, причем в самой древней, не раскопанной и не исследованной части города, где, собственно, и рождался Херсонес. Там для археологов огромный фронт работы. И все это напрочь перекрывается этой никому не нужной площадкой», – заявил ученый.

«То, что происходит с «улучшающей» перестройкой Херсонеса - новое вероломство «в законе», самое подлое из возможного. Все ради недооцененного нами счастья, блага и цивилизованности, куда следует впихивать силой», – пишет в Фейсбуке пользователь Екатерина Злобина.

«Ублюдки», – подписал фото с горой железных балок пользователь Виктор Киселев.

«Борьба за недвижимость в городе всегда стояла остро, но простите, какого ... вы сунулись осваивать Херсонес? Это что за убожество сейчас там воздвигают? Я люблю гулять по Херсонесу, когда посещаю Севастополь. Боишься с маршрута сойти, смотришь, а вокруг холмики, в каждом из них спрятана история. Я понимаю, что предприятие должно приносить деньги, даже если это музей, но нельзя же выгоду искать там, где теряется здравый смысл?», – пишет крымчанин Александр Талипов.

«Когда-то не так давно я назвал варварами людей, пришедших в Херсонес. История, хоть и недавняя, но уже позабытая. Хочу вернуться к ней в этом посте. И начну с того, что хочу признать свою ошибку. Никакие это не варвары! Это цивилизованные люди и пришли они нести именно блага современной цивилизации нам, неразумным, а попросту говоря, варварам!», – иронизирует Юрий Югансон.

«Херсонес разрушался и разрушается варварами. Давай еще Античный театр обставим бархатными креслами и побелим Владимирский собор, а то, чой-то от времени камни покрылись пятнами?!», «Давай предложим итальянцам Колизей подштукатурить, а то какой-то он уже по обшарпанный, а египтянам Сфинксам носы долепить, а то выглядят, как не новые», «Это сколько же после освобождения восстанавливать?», «Невосполнимые утраты культурного наследия! Причём мирового», «Деньги на ветер. В самых сильных местах мира не строят такие убожества . Местность сильна своей историей, эпохой и духом», «Ничего не улучшается. просто деньги федеральные тырят миллионами. Понаехали ворюги и под видом благоустройства карманы набивают. Нам эти побелки, штукатурки, плитки, поребрики, сетки, многокилометровые заборы совершенно не нужны. Они нужны вам для оправдания затрат хотя бы на 10-20%», «У меня сердце кровью обливается от того, что происходит на полуострове», «А что, кто-то хотел бы, чтобы там НАТО построило ракетную базу или концлагерь для русскоязычных?», «Жаль Херсонес ((. Теперь уже не почувствуешь дух древних греков, не пройдёшь по каменным улицам. Не такой Херсонес я любила», – пишут в комментариях под публикациями.

Напомним, оккупанты устроили массовое преследование крымчан, вынесено 140 приговоров.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.