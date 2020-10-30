Головний редактор "РБК Єкатеринбург" Богдан Кульчицький запропонував свою концепцію, як зробити окупований Крим успішним

Для цього, на думку пропагандиста, потрібно виселити кримчан в Сибіль, а жителів півночі привезти на півострів. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Правда, запис дуже скоро була заблокована, але блогер RoksolanaToday поділилася скринами цього епічного «польоту думки».

За його словами, Росія раз у раз шле транші Криму, а його невдячні жителі перетворюють "імперську спадщину" на пластиковий курник, прилаштовуючи до будівель времянки або "скельця з несмаком", щоб по-швидкому заробити грошей.

"Неважливо, хто там влада – росіяни чи українці – ВОНИ (кримчани) роблять це безоглядно багато-багато років. ВОНИ ставлять у владу своїх. ЇХ, які продовжують дозволяти творити цю дичину", – пише Кульчицький.

Він обурюється, що в центрі Ялти у дворику за будинком Чехова "ВОНИ" п'ють горілку і смажать шашлики серед шлангів, відер та іншого.

«На тлі такого шалмана я відчув Єкатеринбург надзвичайно порядним відрегульованим містом із зразковою сучасною архітектурою", - продовжує пропагандист.

І тут же він поділився своїм баченням того, як вирішити ситуацію:

ПРОШУ ПРОЧЕСТЬ

подъехала концепция балалаек по Крыму

концентрированный фашизм

автор-Главный редактор

РБК Екатеринбург

Россия

Выселить крымчан,заселить прекрасными Северными лаптями.

Тов.майор проснитесь! Тут фашизм и разжигание!

трындец... pic.twitter.com/b9MDhRQFyZ — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) October 30, 2020

"Я прекрасно розумію, що нічого в Криму не зміниться, поки він належить ЇМ (кримчанам). Ті, хто мене знає, підтвердять, що ходив по цій чортовій Ялті і примовляв: всіх би ЇХ зібрати, завантажити у вагони і в Норильськ. Мотлох цей, людські поліпи і нарости — в дробарку. А в Крим нормальних людей заселити. З півночі".

Варто відзначити, що батьки Кульчицького живуть у Краснодарі, сам він народився на Уралі, а коріння є на Західній Україні.

"Йшов сьомий рік боротьби з південним менталітетом, понаєхи визнають, що, крім депортації, їм нічого не допоможе, так і запишемо", "Обов'язково прийде час, коли потоки цього бруду через міст пішки будуть повертатися на Московію примусово, втративши в Криму те, що придбали незаконно. 500 тис жебраків пішки додому – дуже хочеться дожити, щоб на це подивитися!", "Ті, кого він так критикує в більшості своїй нащадки тих самих "північних людей", яких свого часу заселили на місце кримських татар. Йому просто не хочеться визнавати, шо мокшанско-меря-ізря-чувасько-бурятска і т.д. гілка людства, до якої він належить, є деградуючою і тупиковою", – зазначили в коментарях.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити кримчан на рік без води.

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