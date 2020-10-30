Теперь по квартирам пойдут с проверкой

Жители оккупированного Крымского полуострова, страдающего от засухи, нашли свое решение проблемы с водообеспечением

Они начали брать ее из батарей, передает Politeka.net cо ссылкой на местные СМИ.

Факты потребления технической воды из систем отопления обнаружили сотрудники «Крымтеплокоммунэнерго».

По словаи директора предприятия Виктора Дойчева, такая самодеятельность может иметь очень негативные последствия не только для системы отопления, но и для самых жителей.

«Нарушается тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения, что влечёт за собой ухудшение комфортных температурных условий в жилых помещениях. При сливах воды из системы отопления снижается температурный режим во всех соседних квартирах. Кроме того, сетевая вода не является питьевой, может быть небезопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении», – заявил он.

Дойчев также добавил, что забор воды из батарей приводит к перебоям в подаче тепла и увеличению стоимости отопления.

Чтобы в дальнейшем пресечь это явление, на предприятии решили проводить проверки квартир крымчан, чтобы выявить самовольное подключение и незаконное использование сетевой воды.

Тем, кто попадется за подобными занятиями, грозят штрафы и обязательство ликвидации незаконной врезки в систему отопления.

Как известно, в связи с нехваткой воды и сильной засухой, вследствие которой практически пересохли крупнейшие водохранилища, с 24 августа на полуострове введен режим подачи воды по часам.

Тем временем в России предлагают временно перекрыть Десну, которая является крупнейшей притоком реки Днепр, чтобы его «обмелить» и заставить Украину пойти на уступки по подаче воды в Крым.

Напомним, оккупанты превратили чистейшую реку Крыма в помойку.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

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