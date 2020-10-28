К концу шестого года оккупации Крыма жители полуострова вдруг озаботились доказательством законности референдума 2014-го

Так, рьяная радетельница за русский Крым Татьяна Карацуба Саид-Бурхан из Коктебеля разразилась постом возмущения в соцсети, пишет блогер КРЫМский бандеровец.

«Хочу обратиться к административным органам Крыма. Можете ли вы выставить на официальном сайте договор о вхождении Крыма в состав рф — с полными подписями синими чернилами и синей печатью Крыма? Мое мнение: Крым не вошел в состав рф. Госдума одобрила и подписала договор о вхождении Крыма, но Крым так и не подписал этого документа. На этом основании статус Крыма юридически не подтвержден никем, а значит, остается в составе Украины. Крымское руководство, руководимое ГРУ, начало выселение людей из Крыма. Это начало депортации?», – интересуется она.

Блогер добавил, что оккупанты уже депортировали из полуострова тысячу крымчан.

«Озарение? Ватная общественница из Коктебеля сыта камнями с неба», – написал он.

«А чего ее плющит? Снова у кого-то россиюшка что-то отжимает?», «Камни с неба слишком большие оказались», «Вспомнили о правах. Их у них уже нет. Они хотели умереть на россии - им и помогают», «Он и так в составе УА, только оккупирован и в дорогостоящей для раиси оренде», «Они хотят считать себя сквоттерами, ведь те никакой аренды не платят», – иронизируют в комментариях.

Напомним, оккупация Крыма и Донбасса обернулась масштабной катастрофой для России.

Как сообщала Politeka, оккупанты в конце октября устроили в Керчи заплыв ко Дню победы.

Также Politeka писала, что знаменитый российский боксер решил построить дом в Крыму и поплатился.