Россия продолжает быстро сползать вниз в мировом рейтинге стран по уровню жизни

Об этом сообщают экономические аналитики, изучившие последний отчет МВФ об общемировой экономической ситуации. Отчет накануне был опубликован на официальном сайте организации.

МВФ сделал неутешительный для России прогноз, согласно которому через пять лет уровень жизни в РФ будет на уровне Туркмении.

Аналитики отметили, что РФ по итогам текущего года займет 68-е место в мире по ВВП на душу населения.

Состояние экономики России действительно плачевное: генерация ВВП на 14% меньше, чем годом ранее; подушевой ВВП скатился на уровни 2016-2017 годов; общий объем ВВП в долларовом выражении упал до отметок 2007 года.

В совокупности, по оценке экспертов МВФ, это приведет к тому, что через 5 лет путинского правления уровень жизни в России будет как в Туркмении. То есть осталось 5 лет до окончательного краха. Эксперты отмечают, что российскую экономику охватил масштабный кризис, который связан с целым рядом важнейших факторов.

Обрушение цен на нефть и газ, потеря Российской Федерацией рынков в Европе и Азии, а также экономические санкции за вторжение на Донбассе и оккупацию Крыма продолжают добивать в российскую экономику.



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