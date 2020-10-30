Главный редактор «РБК Екатеринбург» Богдан Кульчицкий предложил свою концепцию, как сделать оккупированный Крым успешным

Для этого, по мнению пропагандиста, нужно выселить крымчан в Сибиль, а жителей Севера привезти на полуостров. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Правда, запись очень скоро была заблокирована, но блогер RoksolanaToday поделилась скринами этого эпичного «полета мысли».

По его словам, Россия то и дело шлет транши Крыму, а его неблагодарные жители превращают «имперское наследие» в пластиковый курятник, пристраивая к зданиям времянки или «безвкусные стекляшки», чтобы по-быстрому заработать денег.

«Неважно, кто там власть – русские или украинцы – ОНИ (крымчане) делают это безоглядно много-много лет. ОНИ ставят во власть своих. Их, которые продолжают разрешать творить эту дичь», – пишет Кульчицкий.

Он негодует, что в центре Ялты во дворике за домом Чехова «ОНИ» пьют водку и жарят шашлыки среди шлангов, ведер и прочего.

«На фоне такого шалмана я ощутил Екатеринбург чрезвычайно порядочным отрегулированным городом с образцовой современной архитектурой», – продолжает пропагандист.

И тут же он поделился своим видением того, как разрешить ситуацию:

ПРОШУ ПРОЧЕСТЬ

подъехала концепция балалаек по Крыму

концентрированный фашизм

автор-Главный редактор

РБК Екатеринбург

Россия

Выселить крымчан,заселить прекрасными Северными лаптями.

Тов.майор проснитесь! Тут фашизм и разжигание!

трындец... pic.twitter.com/b9MDhRQFyZ — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) October 30, 2020

«Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит ИМ (крымчанам). Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал: всех бы ИХ собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты — в дробилку. А в Крым нормальных людей заселить. С севера».

Стоит отметить, что родители Кульчицкого живут в Краснодаре, сам он родился на Урале, а корни есть на Западной Украине.

«Шел седьмой год борьбы с южным менталитетом, понаехи признают, что, кроме депортации, им ничего не поможет, так и запишем», «Обязательно придет время, когда потоки этой грязи через мост пешком будут возвращаться на Московию принудительно, потеряв в Крыму то, что приобрели незаконно. 500 тыс нищих пешком домой - очень хочется дожить, чтобы на это посмотреть!», «Те, кого он так критикует в большинстве своем потомки тех самых "северных людей", которых в свое время заселили на место крымских татар. Ему просто не хочется признавать, шо мокшанско-меря-изря-чувашско-бурятскаяи т.д. ветвь человечества, к которой он принадлежит, является деградирующей и тупиковой», – отметили в комментариях.

Напомним, оккупанты решили оставить крымчан на год без воды.

Как сообщала Politeka, плачевное состояние Северо-Крымского канала на полуострове показали в сети.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.