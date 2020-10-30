Окупаційні підрозділи, які обстрілювали позиції ЗСУ, в результаті чого загинули двоє військових, завжди відрізнялись низькою дисципліною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Іnformnapalm.
Як відомо, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті в Мінську, російські окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій на Донбасі, в результаті чого є загиблі і поранені.
Розвідники проаналізували черговий факт загострення на Донбасі, який мав тяжкі наслідки, і наводять додаткові дані.
Так, в результаті обстрілів з гранатометів двоє українських захисників загинули в районі населеного пункту Водяне.
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Спираючись на розвідувальні дані про підрозділи 1-го та 2-го армійських корпусів РФ на окупованому Донбасі, можна припустити, що обстріл українських позицій був проведений силами 9-го ОШМСПМП (окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, в/ч 08809, ППД Новоазовськ). Цей полк гібридних російських формувань, за словами розвідників, характеризується низькою дисципліною.
Крім того, зона відповідальності 9-го полку періодично використовується для "обкатки" артилерійських підрозділів ЗС РФ, зокрема - випускників артилерійських навчальних закладів Росії.
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