Окупаційні підрозділи, які обстрілювали позиції ЗСУ, в результаті чого загинули двоє військових, завжди відрізнялись низькою дисципліною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Іnformnapalm.

Як відомо, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті в Мінську, російські окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій на Донбасі, в результаті чого є загиблі і поранені.

Розвідники проаналізували черговий факт загострення на Донбасі, який мав тяжкі наслідки, і наводять додаткові дані.

Так, в результаті обстрілів з гранатометів двоє українських захисників загинули в районі населеного пункту Водяне.

Спираючись на розвідувальні дані про підрозділи 1-го та 2-го армійських корпусів РФ на окупованому Донбасі, можна припустити, що обстріл українських позицій був проведений силами 9-го ОШМСПМП (окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, в/ч 08809, ППД Новоазовськ). Цей полк гібридних російських формувань, за словами розвідників, характеризується низькою дисципліною.

Крім того, зона відповідальності 9-го полку періодично використовується для "обкатки" артилерійських підрозділів ЗС РФ, зокрема - випускників артилерійських навчальних закладів Росії.

Нагадаємо, російська армія прибула на допомогу бойовикам, тривожні дані з Донбасу.

Як повідомляла Politeka, окупанти РФ стягнули техніку під Іловайськ, тривожні дані.

Також Politeka писала, що бойовики перекинули на лінію відведення важке озброєння, дані ОБСЄ.