Оккупационные подразделения, которые обстреливали позиции ВСУ, в результате чего погибли двое военных, всегда отличались низкой дисциплиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Іnformnapalm.

Как известно, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые в Минске, российские оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций на Донбассе, в результате чего есть погибшие и раненые.

Разведчики проанализировали очередной факт обострения на Донбассе, который имел тяжелые последствия, и приводят дополнительные данные.

Так, в результате обстрелов из гранатометов двое украинских защитников погибли в районе населенного пункта Водяное.

Опираясь на разведывательные данные о подразделениях 1-го и 2-го армейских корпусов РФ на оккупированном Донбассе, можно предположить, что обстрел украинских позиций был произведен силами 9-го ОШМСПМП (отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, в/ч 08809, ППД Новоазовск). Этот полк гибридных российских формирований, по словам разведчиков, характеризуется низкой дисциплиной.

Кроме того, зона ответственности 9-го полка периодически используется для "обкатки" артиллерийских подразделений ВС РФ, в частности - выпускников артиллерийских учебных заведений России.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные из Донбасса.

Как сообщала Politeka, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.

Также Politeka писала, что боевики перебросили на линию отвода тяжелое вооружение, данные ОБСЕ.