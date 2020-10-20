ОБСЕ зафиксировала на Донбассе неотведенные "Град" и гаубицы террористов

В частности, 13 единиц вооружения, расположенных с нарушением линий отвода, было обнаружено на временно оккупированных Россией территориях Луганщины. Среди них замечена – реактивная система залпового огня.

Об этом говорится в отчете, обнародованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

В документе отметили, что вражеское оружие заметили на территории аэродрома возле села Победное в 19 км к югу от Луганска.

Там же БПЛА ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", буксируемую противотанковую пушку "Рапира", буксируемые гаубицы "Лягушка", Д-20, "Мста-Б". Дополнительные две самоходные гаубицы террористы разместили вблизи села Белое (22 км к западу от Луганска).

Также СММ ОБСЕ отметила, что по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано еще восемь единиц техники на временно оккупированной территории Донбасса. Речь идет о танках, минометах и ЗРК "Стрела". Все это может свидетельсвовать о готовящейся атаки по позициям ВСУ.

Также ранее сообщалось, что оккупационная администрация РФ с привлечением представителей незаконных вооруженных формирований, заставляет местных жителей становиться на "военный учет", принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов.

Невыполнение требований получения "мобилизационного предписания" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнении с работы, прекращении социальных выплат, исключении из учебных заведений и тому подобное.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.