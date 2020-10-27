Все нарушения со стороны России и боевиков зафиксированы наблюдателями ОБСЕ

Стало известно, что ОБСЕ зафиксировали 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном миссией 26 октября.

Беспилотник наблюдателей ОБСЕ обнаружил на полигоне вблизи населенного пункта Терновое (57 км к востоку от Донецка) самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", 122 мм, на полигоне в районе н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) – зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", 14 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм и 11 буксируемых гаубиц Д-30А "Жаба", 122 мм.

Также СММ ОБСЕ зафиксировала присутствие членов российских вооруженных формирований на территории и вблизи участков разведения в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"25 октября в пределах участка разведения наблюдатели видели 3 членов вооруженных формирований (ходили с опознавательными наружными повязками с надписью "СЦКК") к югу от нового пролета моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска)", – говорится в отчете.

25 октября во время мониторинга на южной окраине участка разведения наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 10 выстрелов из вооружения неустановленного типа на расстоянии около 1 км к юго-востоку (по оценке, за участком разведения, однако в пределах 5 км от его края). Все это может свидетельствовать о назревании нового конфликта.

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