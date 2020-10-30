Масовому виробництву вакцини від китайського вірусу росіянам перешкоджає відсутність необхідного обладнання

Про це на пленарному засіданні форуму "Росія кличе" заявив президент РФ Володимир Путін, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

"Питання зараз тільки в одному – забезпечити необхідний обсяг промислового виробництва. Тут є певні проблеми, пов'язані з наявністю або відсутністю необхідного обладнання, заліза що називається, для розгортання масового виробництва", – цитують журналісти політика.

Слова президента вже висміяли в соцмережах.

"Шах і мат, дарагієрасіянє! Путін заявив про відсутність в Росії обладнання для виробництва вакцини від COVID. Недавно говорив, що продаж вакцин за кордон може принести Росії $100 млрд", – поіронізував у Twitter користувач під ніком Головний Ліберал.

"Цікаво, що тоді за отруту вкололи дка**пам замість вакцини?" – дивується блогер Фашик Донецький.

"З ним постійно так. Спочатку пукне, потім штани пере. Зовсім у старого сфінктер не тримає", "Ну, він же говорив "може принести", а може і не принести. Тут як би 50 на 50. Ну, не принесла, що ж тепер робити. Може, щось інше принесе 100 ярдів, тоді заживемо", "так, може, під цей бізнес-план він хоче інвестицій?", "Він тоді не знав, що випливе інфа про те, що російська вакцина зареєстрована як "ветеринарний препарат"... ну, а раз обдурити відразу не вдалося...", "про бабусю з геніталіями дідуся теж якось розповідав", – пишуть у коментарях.

Тим часом в мережі показали ситуацію з китайським вірусом в РФ і реальний стан медицини. Людям практично пропонують вирішувати свої проблеми самим і не сподіватися на допомогу медиків, тому що ті валяться з ніг.

Нагадаємо, учасники випробувань російської вакцини захворіли китайським вірусом.

Як повідомляла Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

Також Politeka писала, що Україна рішуче відмовилася від російської вакцини, в Росії запищали від злості.