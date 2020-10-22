​В России решили испытать на подростках вакцину от китайского вируса

На новости в росСМИ обратил внимание блогер Фашик Донецкий, опубликовав в своем телеграмм-канале соответствующий скрин.

«Сегодня я прочитал о том, что научный центр «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на детях 14-17 лет, при этом состав вакцины менять не будут. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов», – пишет он.

Блогер напомнил читателям о том, как российские пропагандисты то и дело рассказывали о тайных украинских лабораториях, в которых испытывают всякие сомнительные препараты на людях, и не удержался от сарказма, заговорив о карме.

«Предлагаю русским бабам перезаряжать рожаторы и не плакать : если ваше дитё не сдохло за пределами рф, то сдохнет от вакцины. И нех** верещать о том, что, мол убили краувинушшку - вам 7 лет про**м на то, как ваши дети убивают чужих детей на востоке Украины, в Сирии, в Ливии и т д. Жрите», – не сдерживался в выражениях он.

Тем временем стало известно, что Широко разрекламированная российская вакцина от китайского вируса на самом деле оказалась ветеринарным лекарством.

Сенсационное заявление о настоящем содержимом «чудо-препарата» сделал на своей странице в социальной сети Фейсбук глава российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.

По его словам, никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть людям это. Однако в России решили иначе.

Напомним, Украина решительно отказалась от российской вакцины, в России завизжали от злости.

Как сообщала Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, что в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.