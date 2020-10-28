В России участники испытания вакцины «Спутник V» против китайского вируса этим самым вирусом заболели

Как сообщается в росСМИ, директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил это тем, что они могли получить не вакцину, а плацебо.

По его словам, предварительно установить, кто получал препарат, а кто — вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.

Как известно, еще в конце сентября Гинцбург говорил, что в ходе третьего этапа 75% участников испытаний получат вакцину от коронавируса, а 25% – плацебо.

«Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность», – пояснил он.

Такой «успех» препарата уже обсудили в соцсетях.

«Всё, что вы хотели знать про российскую вакцину», – говорится в твите Μuд Ρöuccu под скрином новости о заражении участников испытаний.

«Российский фуфломицин!», «Главное – понты поколотить...», «Вирус мутирует быстрее, чем создаются российские вакцины. Необходимо увеличить количество разрабатываемых вакцин до 6 в неделю», «Нужно больше заражëнных ковидом - подумали разработчики вакцины)», «Российская вакцина она не для лечения, она для гордости за величие России», «Ничего, что она ветеринарная и не действует. Ну, вымрет 30 миллионов, чего беспокоиться? Просто они не вписались в российскую вакцину», – пишут в комментариях.

Как известно, ранее глава российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев заявил, что вакцина от коронавируса – это ветеринарный препарат.

«Это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которыми скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа, если подохнет - не страшно, главное, чтобы заразу не разносил. Ну, никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям. Оказывается, пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов», – написал он в соцсети.

Напомним, в России "чудо-вакцину" от вируса решили испытать на детях.

Как сообщала Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, что Украина решительно отказалась от российской вакцины, в России завизжали от злости.