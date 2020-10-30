Массовому производству вакцины от китайского вируса россиянам препятствует отсутствие необходимого оборудования

Об этом на пленарном заседании форума «Россия зовет» заявил президент РФ Владимир Путин, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«Вопрос сейчас только в одном - обеспечить необходимый объем промышленного производства. Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования, железа что называется, для разворачивания массового производства», – цитируют журналисты политика.

Слова президента уже высмеяли в соцсетях.

«Шах и мат, дарагиерассияне! Путин заявил об отсутствии в России оборудования для производства вакцины от COVID. Давеча говорил, что продажа вакцин за рубеж может принести России $100 млрд», – поиронизировал в Twitter пользователь под ником Главный Либерал.

«Интересно, что тогда за яд вкололи к**пам вместо вакцины?», – недоумевает блогер Фашик Донецкий.

«С ним постоянно так. Сначала пукнет, потом штаны отстирывает. Совсем у старого сфинктер не держит», «Ну, он же говорил "может принести", а может и не принести. Тут как бы 50 на 50. Ну, не принесла, что же теперь делать. Может, что-то другое принесет 100 ярдов, тогда заживем», «Так может под этот бизнес-план он хочет инвестиций?», «Он тогда не знал, что выплывет инфа о том, что российская вакцина зарегистрирована как "ветеринарный препарат"... ну, а раз обмануть сходу не удалось…», «Про бабушку с гениталиями дедушки тоже как-то рассказывал», – пишут в комментариях.

Тем временем в сети показали ситуацию с китайским вирусом в РФ и реальное состояние медицины. Людям практически предлагают решать свои проблемы самим и не надеяться на помощь медиков, потому что те валятся с ног.

Напомним, участники испытаний российской вакцины заболели китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, что Украина решительно отказалась от российской вакцины, в России завизжали от злости.