Жителі окупованого Кримського півострова, що страждає від посухи, знайшли своє рішення проблеми з водозабезпеченням
Вони почали брати її з батарей, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.
Факти споживання технічної води з систем опалення виявили співробітники "Кримтеплокомуненерго".
За словами директора підприємства Віктора Дойчева, така самодіяльність може мати дуже негативні наслідки не тільки для системи опалення, але і для самих жителів.
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"Порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов в житлових приміщеннях. При зливах води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах. Крім того, мережева вода не є питною, може бути небезпечною в епідеміологічному і радіологічному відношенні", – заявив він.
Дойчев також додав, що забір води з батарей призводить до перебоїв в подачі тепла і збільшення вартості опалення.
Щоб надалі припинити це явище, на підприємстві вирішили проводити перевірки квартир кримчан, щоб виявити самовільне підключення і незаконне використання мережної води.
Тим, хто попадеться за подібними заняттями, загрожують штрафи і зобов'язання ліквідації незаконної врізки в систему опалення.
Як відомо, у зв'язку з нестачею води і сильною посухою, внаслідок якої практично пересохли найбільші водосховища, з 24 серпня на півострові введений режим подачі води по годинах.
Тим часом в Росії пропонують тимчасово перекрити Десну, яка є найбільшою притокою річки Дніпро, щоб його "обмілити" і змусити Україну піти на поступки по подачі води в Крим.
Нагадаємо, окупанти перетворили найчистішу річку Криму на смітник.
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